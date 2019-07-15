Шацкий р-н, , 12:19 — REGNUM

Птицеводческое предприятие на территории Шацкого района Рязанской области признано виновным в нарушении ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Суд вынес решение приостановить деятельность фабрики в части реализации птицы и куриных яиц. Об этом сообщили 15 июля в Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Птицефабрика

На предприятии должным образом не провели утилизацию погибшей птицы. Специалисты регионального Россельхознадзора отмечают, что подобные биологические отходы являются источником патогенных микроорганизмов. Нарушение санитарных норм представляет большую угрозу для окружающей среды, т.к. существует возможность распространения возбудителей инфекционных и инвазионных болезней животных.

На слушании дела генеральный директор птицефабрики полностью признал вину. Шацкий районный суд постановил приостановить деятельность предприятия в части реализации птицы и куриных пищевых яиц сроком на пять суток.

Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки птицефабрики «Родник» в Шацком районе. По данным проверяющих, с 1 января по 30 апреля 2019 года на предприятии пало 2516 голов птицы. Специалисты увидели трупы птиц на земле и даже на деревьях на территории предприятия. При этом документы, подтверждающие утилизацию биологических отходов, на предприятии отсутствовали.