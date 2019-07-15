Москва, , 12:06 — REGNUM

Палата представителей США приняла поправку, которая предусматривает запрет на сделки с российским госдолгом. Если эта мера будет принята окончательно, то ограничение окажет определённое давление на курс российского рубля, однако в стратегическом отношении сыграет даже положительную роль для экономики России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM15 июля заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Наши американские коллеги позволяют нам освобождаться от этой зависимости. В любом случае трагедии не будет — каких-то уж очень ощутимых последствий для экономики не будет. Краткосрочные оперативные последствия могут проявиться, стратегически мы выиграем», — заявил Емельянов.

По его мнению, в краткосрочной перспективе это может привести к некоторому падению рубля.

«К девальвации — но незначительной. Потому что есть противоположная тенденция: ФРС заявила о снижении ставок, значит долларов будет больше, доллары будут поступать на рынки развивающихся стран», — пояснил парламентарий.

Таким образом, решение Конгресса США может снизить поток долларов в Российскую Федерацию, но снижение процентной ставки станет фактором, который ослабит эффект ограничений на Россию.

«Всё равно (поток) будет идти в Россию, другое дело, что может несколько увеличиться обслуживание долга. Но это в тактическом плане», — указал Емельянов.

В стратегическом же отношении такую меру можно рассматривать как положительную для российской экономики, считает депутат.

«Стратегически это абсолютный плюс. Нам давно надо освобождаться от зависимости от западных стран в плане обеспечения нашего госдолга. Потому что это оказывает очень мощное влияние на нашу экономику, а через неё — и на нашу политику», — отметил парламентарий.

«Экономика в клочья не будет разорвана, как неоднократно об этом заявляли американские коллеги. Ничего страшного не произойдёт. А стратегически это даже к лучшему», — заключил Емельянов.

Палата представителей Конгресса США приняла поправку в проект оборонного бюджета на 2020 год о запрете на сделки с российским госдолгом. Ограничительная мера, в частности, коснётся новых выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ).

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