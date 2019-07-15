Додома, , 12:09 — REGNUM

Исполнительный директор Государственного корпоративного банка (TIB) отстранен от должности в соответствии с постановлением Центробанка Танзании. Причиной отставки была названа «неудовлетворительная работа» финансового учреждения, передает информационное агентство Reuters.

Танзанийские кредиторы столкнулись с усилением надзора после того, как всплеск необеспеченных кредитов подорвал капиталы и снизил прибыль бизнесменов.

«Центробанк Танзании принял решение приостановить нахождение Фрэнка Ньябундеге на посту управляющего TIB… в связи с неудовлетворительной работой банка», — говорится в сообщении Центробанка.

Эта мера была принята для улучшения надзора за эффективностью деятельности государственных банков. В Центробанке сообщили о назначении одного из должностных лиц для надзора за делами и ежедневными операциями корпоративного банка TIB в качестве управляющего директора.

«Банк Танзании хотел бы проинформировать общественность о том, что TIB Corporate продолжит предоставлять все банковские услуги, включая оплату погашенных обязательств», — говорится в сообщении.

Центральный банк Танзании отозвал лицензии по крайней мере девяти банков, начиная с 2017 года, и закрыл десятки валютных бюро. В декабре эксперты из Международного валютного фонда заявили, что почти половина из 45 банков Танзании уязвимы и рискуют оказаться неплатежеспособными в случае глобального финансового кризиса.