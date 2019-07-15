Циндао, Китай, , 12:01 — REGNUM

Китайский производитель подвижных составов CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd. изготовил девять дизельных поездов для Шри-Ланки, сообщает агентство Синьхуа.

Новый тип дизельных поездов с 90 вагонами сошел с производственной линии 12 июля текущего года. Это уже четвертая партия поездов, произведенная специально для Шри-Ланки.

Поезд рассчитан на передвижение со скоростью 120 км/ч. В сравнении с теми поездами, что сейчас используются на Шри-Ланке, вагоны новых поездов оснащены кондиционерами, а также системами информирования пассажиров, ЖК-телевизорами и туалетами для инвалидов.

Кроме того, поезда изготовлены из антикоррозийных материалов, а также с применением технологий, выдерживающих условия высоких температур и влажности, свойственных климату Шри-Ланки.

Ранее компания уже поставила на Шри-Ланку три партии из 43 поездов, что составляет более половины всех поездов, эксплуатируемых в стране.

Компания CRRC Qingdao Sifang расположена в портовом городе Циндао на востоке КНР. Она специализируется на производстве скоростных поездов, поездов метро и трамваев наряду со специализированными подвижными составами, устойчивыми к холоду или жаре, высокой влажности и большим высотам над уровнем моря.