Сеул, , 11:57 — REGNUM

За последние 10 лет средний доход фермеров южнокорейской провинциях Чолла-Намдо и Чолла-Пукто вырос на 56%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Статистической службы Хонам.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 2018 год средний доход фермеров в провинциях увеличился до 30,9 млн вон (~$26 200).

Среднегодовые темпы роста доходов составили 5,1%, что на 1,6% выше, чем среднегодовые темпы роста доходов домохозяйств.

Известно, что в 2018 году несельскохозяйственные доходы фермеров увеличились на 83,4%, до 13 млн вон (~$11 тыс.).

Расходы домохозяйств увеличились на 50%, до 22 млн вон (~$18 700), в то время как активы домохозяйств-операторов ферм, напротив, увеличились на 50%, до 326 млн вон (~$276 500).

Задолженность фермерских домохозяйств за аналогичный период увеличилась на 22,1%, до 24 млн вон (~$20 400).