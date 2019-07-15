Москва, , 12:08 — REGNUM

В Москве выставлены на продажу около 730 машино-мест в шести административных округах столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике.

«Самый маленький лот площадью 10,7 квадратных метров располагается в Зеленограде. Самый большой лот — 36,5 квадратных метров — находится в центре столицы по адресу: улица Сретенка, дом 9. Средняя начальная цена за один квадратный метр — 47,3 тысячи рублей», — отметили в департаменте.

Глава департамента Геннадий Дёгтев сообщил, что по итогам 2018 года на аукционах по продаже было реализовано 472 машино-места. В среднем на лот претендовали по три участника.

«В этом году с появлением новых вариантов реализации объектов на торгах ожидается рост конкуренции, но опасаться роста цены не стоит. Покупатели, как правило, на таких аукционах «не разгоняют» цену», — добавил он.

В пресс-службе также сообщили, что ещё ряд машино-мест можно будет приобрести посредством публичного предложения и с помощью аукционов без объявления цены. Торги по всем объектам пройдут в июле, августе и сентябре 2019 года.