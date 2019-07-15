Нью-Дели, , 11:44 — REGNUM

Индийская автомобилестроительная компания Tata Motors сообщила, что в июне 2019 года, по сравнению с прошлым годом, ее мировые продажи сократились на 5%. Падение уровня продаж не коснулось купленных индийской компанией в 2008 году Jaguar и Land Rover.

Сообщается, что в июне 2019 года компания продала 95,5 тыс. машин, в то время как показатели за 2018 год составили 100,1 тыс. транспортных средств. Продажи коммерческих транспортных средств, в том числе грузовиков Tata Daewoo, упали на 12%. В июне 2018 году индийская компания продала 44,2 тыс. автомобилей, а в 2019 — 33,8 тыс. автомобилей.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», общие показатели продаж легковых автомобилей компании выросли на 1% по сравнению с уровнем 2018 года. В этом году Tata Motors продала 56,7 тыс. единиц, прошлогодний показатель равняется 55,9 тыс.

Продажи автомобилей премиальных марок Jaguar и Land Rover в июне 2019 года показали рост. Если за этот период в 2018 году компания продала 37,5 тыс. автомобилей, то в текущем году этот показатель достиг уровня 43,2 тыс. машин.