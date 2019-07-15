Дакка, , 11:33 — REGNUM

Вчера, 14 июля, в Дакке прошел корейско-бангладешский бизнес форум. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

По их словам, в бизнес форуме приняли участие около 250 человек, включая премьер-министра Южной Кореи Ли Нак Ён, глава KITA Ким Ён Джу, министра промышленности Бангладеша Нурул Маджид Мухмуд Хумаюна.

«Чтобы развивать двусторонние отношения мы должны расширить области сотрудничества. Правительство Южной Кореи и представители наших компаний продолжат развивать сотрудничество с представителями Бангладеша», — сообщил премьер-министр Южной Кореи.

Известно, что в рамках данного форума представители Bangladesh Investment Development Authority подписали меморандум о взаимопонимании с представителями Корейского агентства содействию торговле и инвестициям.

Представители двух организаций планирую сотрудничать в сфере инвестиций.