Киев, , 11:07 — REGNUM

На финансовом рынке Украины наблюдается переизбыток валюты за счет денег украинских гастарбайтеров. Об этом 15 июля заявил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, с этим связано укрепление (ревальвация) курса гривны по отношению к доллару и евро.

«На сегодняшний момент курс, который мы видим: менее 26 грн за доллар — это во многом сезонный фактор. Да, действительно как правило летом мы видим ревальвацию… Сегодня национальная валюта не подвержена девальвации благодаря деньгам гастарбайтеров. За пять месяцев 2019 года в Украину только по официальным каналам пришло 7 млрд долл. Сумма очень большая, если вспомнить, что в прошлом году МВФ нам дал кредит в 1 млрд долл. Причем 7 млрд долл это не кредит, их используют. На сегодняшний момент у нас переизбыток валюты. Валюты много она оказалась никому не нужной, поэтому мы видим ревальвацию гривны», — сказал Охрименко.

Кроме того, он сообщил, что «индекс бигмака» показал насколько Нацбанк Украины переобесценил гривну, что негативно отразилось на реальных зарплатах граждан.

«Индекс бигмака» — спорный расчетный показатель. Но он показывает насколько у нас гривна передевальвирована. Другими словами: почему у вас зарплата низкая, потому что у нас чрезмерно высокий уровень девальвации гривны. У нас курс гривны по отношению к доллару должен быть на уровне 10 грн. Если вы пересчитаете зарплату вы увидите, сколько вам недоплачивают… Один из методов изъятия ваших денег — это чрезмерная девальвация гривны», — рассказал Охрименко.

Он сообщил, что «индекс бигмака» подтверждает информацию о том, что государство и бизнес недоплачивают зарплату украинцам.

«Индекс бигмака» не самый идеальный, но он показывает степень эксплуатации, степень выплаты зарплат, степень покупательской способности. Экономика взаимосвязана, есть бизнес, есть капитал, есть зарплата, есть покупательская способность. «Бигмак» четко показывает в Украине на сегодняшний момент, сколько недоплачивают зарплату украинцам. Он не показывает точно, но он четко показывает тенденцию», — подытожил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Журнал Economist опубликовал очередной «индекс бигмака». Исходя из цены бутерброда в разных странах мира и курса валют, авторы исследования выясняли справедливую стоимость американского доллара. Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль. В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты. Украинская гривна при этом недооценена чуть меньше — на 61%. Если исходить из «индекса бигмака», то доллар на Украине должен стоить 9,93 гривны.