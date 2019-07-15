Исламабад, , 11:19 — REGNUM

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного Банка постановил, что Пакистан обязан выплатить компенсацию чилийско-канадской компании Thetyan Copper в размере 5,8 миллиардов долларов.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Центр удовлетворил требованиям компании, пострадавшей от действий пакистанского правительства еще в 2011 году. Компания вложила более 200 миллионов долларов в медное и золотоносное месторождение Реко Дик, расположенное вблизи пакистанско-иранской и пакистанско-афганской границы. В 2011 году правительство Пакистана отказалось выдать компании лицензию на добычу полезных ископаемых.

Решение в пользу компании Thetyan Copper Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного Банка вынес еще в 2017 году, однако только сейчас определенна сумма присужденной компенсации. Председатель совета директоров компании Уильям Хейс заявил, что Thetyan Copper готова пойти на сделку с правительством Пакистана. В свою очередь, представители правительства объявили о намерении обжаловать решение Международного центра «в самое ближайшее время».