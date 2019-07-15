Тамбов, , 11:04 — REGNUM

В Тамбовской области инвесторы проявляют большой интерес к территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Котовск», где в настоящее время выделяются три основные профилей на трех локациях ТОСЭР. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информационной политики администрации Тамбовщины.

Реализация инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Котовск» набирает обороты. Предприятия-резиденты заканчивают предпроектную подготовку и начинают осваивать капитальные вложения, создаются первые рабочие места. В августе здесь откроется предприятие по переработке отходов нефтепродуктов. Это один из самых крупных инвестпроектов ТОСЭР: сумма вложений в производство превышает 75 млн рублей.

ООО «Геотехнологии» реализует проект переработки дизельного топлива, мазута и других отходов нефтепродуктов. Примечательно, что резидент использует разработки одного из российских вузов. Таким образом, производство основано на отечественной платформе, решает не только задачи утилизации такого рода вредных отходов, но и сохранения экологического благополучия Центральной России. По мнению экспертов, в настоящее время нет аналогичной переработки.

Интерес к территории опережающего развития со стороны инвесторов высок, но региональные власти выдвигают определенные требования для резидентов к созданию рабочих мест, объемам инвестиций и уровню заработной платы. ТОСЭР «Котовск» следует курсом, заданным губернатором Александром Никитиным. Среди приоритетов — развитие высокотехнологичных производств, переработка произведенного в регионе сырья, а также привлечение инвесторов в агросферу.

Власти констатируют, что уже можно говорить о формировании чётко прослеживаемых профилей на трех локациях Котовской ТОСЭР. Резиденты с проектами химической переработки и приборостроения выбрали для локализации территорию бывшего лакокрасочного завода, одноименный индустриальный парк востребован представителями переработки сельскохозяйственной продукции, а непосредственно в черте города развивается производство товаров массового потребления.

Всего в 2019 году в рамках реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Котовск» резидентами планируется создать 240 постоянных рабочих мест. Объем капитальных вложений составит около 2 млрд в рублей.