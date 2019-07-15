Ханой, , 11:52 — REGNUM

Правительство Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) поставило министерству торговли и промышленности задачу увеличить объем экспорта Вьетнама на 8% к концу 2019 года.

По мнению начальника департамента развития торговли министерства торговли и промышленности СРВ Ву Ба Фу, такого показателя удастся достичь только благодаря использованию ресурсов электронной торговли (E-commerce).

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», объемы сделок через E-commerce во Вьетнаме растут стремительными темпами. К 2030 году ожидается увеличение объемов торговли через платформы E-commerce в 600 раз. Развитие электронной торговли на сегодня является задачей номер один для министерства торговли и промышленности СРВ. Министерство прикладывает все усилия к популяризации этого вида торговли в СРВ, поскольку, как заявил Ву Ба Фу: «Электронная коммерция — наиболее прогрессивный и безопасный способ торговли, который вскоре станет едва ли не единственным возможным».