Киев, 15 июля 2019, 10:48 — REGNUM
Экономика Украины после каждого кризиса только сокращалась, заявил экономист Виктор Скаршевский 14 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
После кризиса 90-х годов, после кризиса 2009 года, когда ВВП Украины сократился на 15%, а также после государственного переворота 2014 года, когда ВВП за два года упал на 17%, происходило планомерное сокращение экономики, рассказал эксперт.
Скаршевский отметил, что Украина обладает экономикой колониального типа, которая зависит от внешнеэкономической конъюнктуры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты спрогнозировали, что в течение ближайших десяти лет Украина потеряет ещё 3 млн трудоспособного населения.
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