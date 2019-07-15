Киев, , 10:48 — REGNUM

Экономика Украины после каждого кризиса только сокращалась, заявил экономист Виктор Скаршевский 14 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

После кризиса 90-х годов, после кризиса 2009 года, когда ВВП Украины сократился на 15%, а также после государственного переворота 2014 года, когда ВВП за два года упал на 17%, происходило планомерное сокращение экономики, рассказал эксперт.

«Данная нисходящая динамика связана с тем, что на протяжении истории независимости происходит деиндустриализация экономики, и Украина превратилась в аграрный сырьевой придаток, причём не только развитых, но и развивающихся стран», — рассказал он.

Скаршевский отметил, что Украина обладает экономикой колониального типа, которая зависит от внешнеэкономической конъюнктуры.

«Украинской экономике в срочном порядке необходима политика новой индустриализации, иначе процессы депопуляции, массовой трудовой миграции и обеднения украинских граждан станут постоянными, и мы получим страну с 10−15 миллионным бедным населением», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты спрогнозировали, что в течение ближайших десяти лет Украина потеряет ещё 3 млн трудоспособного населения.

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