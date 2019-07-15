Москва, , 11:03 — REGNUM

В РФ государство скупает валюту на местном финансовом рынке и тем самым занижает курс рубля, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные журнала Economist, согласно котором рубль оказался самой недооцененной валютой мира, если опираться на так называемый «Индекс бигмака».

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«То, что делает журнал «Экономист», — это популярная форма представления важного экономического показателя, который называется паритетом покупательской способности, — отметил Комолов. — Он показывает соотношение покупательной способности разных валют. Понятное дело, что такое сравнение оказывается приблизительным, потому что правильнее было бы сравнивать корзины товаров, и такое сравнение было бы более корректным. Этим занимаются международные статистические организации».

По последним данным, как отметил Комолов, за 2018 год соотношение покупательной способности доллара к рублю (не по бигмаку, а по целому ряду товаров) составило 1:24.

«То есть за один доллар по идее можно получить 24 рубля, — пояснил экономист. — Но в России создаётся искусственный спрос на доллары. Он создаётся Центральным банком и Министерством финансов. Государство скупает валюту на валютном рынке в больших объёмах. Оно может это делать в неограниченных количествах, потому что Центральный банк осуществляет эмиссию рубля и на эти рубли, которых у него неограниченное количество, может купить столько долларов, сколько ему нужно, для того чтобы создать дефицит долларов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году, если верить журналу Economist, бигмак в США стоит 5,74 долларов, а в России — 130 рублей (чуть более 2 долларов). По этому соотношению доллар США должен стоит 22,65 рубля, но на бирже американская валюта торгуется на уровне почти 63 рублей за доллар. Иными словами, российский рубль недооценен почти в три раза.

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