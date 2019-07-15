Москва, 15 июля 2019, 11:03 — REGNUM
В РФ государство скупает валюту на местном финансовом рынке и тем самым занижает курс рубля, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные журнала Economist, согласно котором рубль оказался самой недооцененной валютой мира, если опираться на так называемый «Индекс бигмака».
По последним данным, как отметил Комолов, за 2018 год соотношение покупательной способности доллара к рублю (не по бигмаку, а по целому ряду товаров) составило 1:24.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году, если верить журналу Economist, бигмак в США стоит 5,74 долларов, а в России — 130 рублей (чуть более 2 долларов). По этому соотношению доллар США должен стоит 22,65 рубля, но на бирже американская валюта торгуется на уровне почти 63 рублей за доллар. Иными словами, российский рубль недооценен почти в три раза.
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