Сеул, , 11:55 — REGNUM

Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor и российский IT-гигант «Яндекс» объявили о начале испытаний беспилотных такси в соответствии с подписанным в марте соглашением. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

За три месяца компаниям удалось разработать беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata, и уже в этом году 100 автономных машин такси будут введены в эксплуатацию. За рулем тем не менее будет находиться водитель, чтобы среагировать на внештатную ситуацию в случае ее возникновения, однако непосредственно принимать участие в управлении автомобилем он не будет, заявил пресс-секретарь Hyundai Motor.

Автомобили относятся к 4 уровню (Level 4) беспилотных машин: это означает, что они могут полностью самостоятельно осуществлять передвижение и реагировать на изменяющиеся дорожные условия, в том числе — избегать опасных ситуаций.