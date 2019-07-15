Москва, , 10:27 — REGNUM

Основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» 13 июля по прилету из зарубежной командировки, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что после задержания Мазуров был принудительно доставлен в следственный департамент МВД РФ, где ему было предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу.

В компании считают действия в отношении Мазурова неправомерными. В пресс-службе пояснили, что 11 июля он добровольно приехал в следственный департамент, где «предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следственные органы обстоятельствам».

Кроме того, добавили в компании, 5 июля следователями было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но позже решение было отменено.

Напомним, ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Мазурова подозревают в хищении кредитных средств нескольких банков на общую сумму более $3 млрд (ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере»). Сегодня, 15 июля, суд изберет в отношении него меру пресечения.

Отметим, что Дмитрий Мазуров ранее владел Антипинскм нефте-перерабатывающим заводом.

Читайте также: СМИ: экс-владелец Антипинского НПЗ задержан у трапа самолёта