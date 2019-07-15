Курган, , 10:30 — REGNUM

В Курганской области за первое полугодие 2019 года продукты питания, без учёта цен на алкогольные напитки, выросли к уровню декабря 2018 года на 3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловскстате.

Выше среднего уровня отмечен прирост цен на такие группы продуктов, как мука (+ 9,3%); хлеб и хлебобулочные изделия (+ 7,9%); макаронные и крупяные изделия, консервы фруктово-ягодные (+ 7,8%); напитки безалкогольные (+ 6,1%); плодоовощная продукция, включая картофель (+ 5,3%); молоко и молочная продукция (+ 4,6%).

Отмечено снижение цен на яйца куриные (— 29,1%) и сахар (— 5,3%).

При этом реальные денежные доходы населения Курганской области по данным регионального департамента экономического развития за первый квартал 2019 года снизились на 0,9%.