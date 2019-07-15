Горно-Алтайск, , 10:17 — REGNUM

Доходы консолидированного бюджета Республики Алтай на 1 июля 2019 года составили 3,16 млрд рублей, из которых в республиканский бюджет поступило 1,97 млрд, в местные — 1,92 млрд. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе регионального правительства, это на 9,6% больше аналогичного периода 2018 года.

В абсолютных цифрах прирост составил 277,1 млн рублей.

Рост доходов в основном связан с увеличением поступлений от налога на доходы физических лиц на 179,1 млн рублей «за счёт поступления в 2019 году от некоторых налогоплательщиков значительных сумм налога, исчисленного с доходов, полученных в виде дивидендов».

Кроме того, в пользу региона и муниципалитетов сыграли увеличение нормативов отчислений акцизов в бюджеты субъектов России, отмена пониженных ставок в отношении имущества газораспределительных сетей, а также имущества организаций культуры, искусства, образования и других, финансируемых за счет средств республиканского бюджета и местных бюджетов.

Также отмечается рост неналоговых доходов по штрафам и санкциям, а также доходов от оказания платных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный бюджет России в первом полугодии 2019 года исполнен с профицитом в 1,561 трлн рублей. Объём доходов, поступивших в бюджет за январь-июнь, составил 9,548 трлн рублей, или 47,8% к общему объему доходов бюджета, утвержденному на текущий год. Расходы составили 7,987 трлн рублей, или 44,3% к утверждённому годовому объёму расходов бюджета. Большая часть доходов пришлись на Федеральную налоговую службу (6,263 трлн рублей) и Федеральную таможенную службу (2,729 трлн рублей).

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