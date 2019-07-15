Москва, , 10:13 — REGNUM

В пятницу, 12 июля, котировки нефти торговались малоактивно. Brentне смогла подтвердить пробой уровня 67 долларов за баррель, днём ранее отметив максимумы конца мая в районе 67,60 долларов за баррель. По итогам дня цены расположились лишь немногим выше уровня открытия, а за неделю показали неплохой прирост, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

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По его словам, помимо давления на доллар, позитивной статистики о сокращении запасов нефти в США и напряженной ситуации вокруг Ирана, поддержку рынку оказали новости о шторме в Мексиканском заливе.

«К слову, на минувших выходных стало известно, что по причине усугубления погодных условий добыча сырой нефти в контролируемых Соединёнными Штатами районах залива сократилось уже на 70% или на 1,3 млн баррелей в сутки. В начале новой торговой недели этот факт должен подогреть спрос на фьючерсы», — уверен эксперт.

При этом, отметил Николаев, «более широкая картина рынка показывает, что, опираясь на имеющиеся бычьи факторы, Brent по-прежнему не в состоянии сформировать прочный плацдарм для устойчивого роста и время от времени продолжает притягивать внимание продавцов на попытках подъёма».

«Это подтверждает наличие опасений по поводу дисбаланса между мировым спросом и предложением, особенно после недавних прогнозов ОПЕК и МЭА — обе организации ожидают переизбытка поставок в следующем году из-за увеличения добычи в странах, не входящих в картель», — заключил эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

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