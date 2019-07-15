Хабаровск, , 10:04 — REGNUM

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны РФ» задолжало энергетикам почти полмиллиарда рублей за потребленные энергоресурсы. Как отмечают в дирекции ПАО ДЭК, ведомство копило долги с ноября 2018 года. Энергетики не раз обращались к военным с предложениями по урегулированию задолженности, но гарантии оплаты так и не были предоставлены. Энергетики идут в суды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На рассмотрении в Арбитражных судах ДФО сейчас находятся исковые заявления ПАО ДЭК к военным коммунальщикам на сумму 27,4 млн рублей, включающие пени и госпошлины на сумму 6 млн рублей.

Три исполнительных листа на сумму 23,4 млн рублей уже направлены в Управление федерального казначейства в Москве для исполнения. На принудительном исполнении находятся исполнительные документы на 13 млн рублей пеней и госпошлин.

Энергетики дали военным время до конца июля 2019 года на полное погашение долгов. В противном случае они намерены применять все разрешенные законом меры, вплоть до ограничения подачи электроэнергии.

В ПАО ДЭК подчеркнули, что долги Минобороны РФ могут негативно повлиять на подготовку дальневосточной энергосистемы к предстоящему отопительному сезону.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году энергетики за долги массово отключали от электричества объекты Минобороны РФ в ДФО. Без электроснабжения осталось здание управления ЖКХ Минобороны, военные начали погашать долги только после того, как энергетики пригрозили отключить ещё 17 объектов.