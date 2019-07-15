Нур-Султан, , 09:49 — REGNUM

По итогам первой половины 2019 года реальные доходы населения Казахстана выросли на 5,5%. Об этом стало известно во время расширенного заседания правительства республики, сообщает агентство «КазТАГ».

По официальным данным, среднемесячная заработная плата за отчетный период увеличилась на 9%. Кроме того, создано 186 тыс. новых рабочих мест, в том числе 126 тыс. (68%) постоянных рабочих мест.

Отмечается, что в январе-июне 2019 года строительство арендного жилья в Казахстане увеличилось в два раза. Кроме того, правительство республики планирует увеличить строительство арендного жилья для работающей молодежи в Чимкенте, Алма-Ате и Нур-Султане в три раза.

Как сообщал ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая 2019 года номинальные денежные доходы населения Казахстана составили 98 019 тенге ($255 по курсу на 13 июня), что на 8,1% больше, чем годом ранее. Реальные доходы выросли на 3,1%.

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