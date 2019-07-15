Вашингтон, , 09:35 — REGNUM

Соединенные Штаты делают большие экономические успехи, несмотря на проводимую ФРС политику, об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Мы прекрасно справляемся в экономическом плане как страна номер один, несмотря на устаревшую политику ФРС в отношении процентных ставок и программы количественного ужесточения», — написал Трамп, добавив, что США есть куда расти.

Как сообщало ИА REGNUM, американский лидер является главным критиком политики Федеральной резервной службы. Трамп требует снижения базовой ставки. В середине июня Федрезерв заявил, что ставка все-таки будет снижена, но только к концу 2019 года. Позже Трамп заявил, что глава ФРС Джером Пауэлл «плохо работает».

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