Нур-Султан, , 09:37 — REGNUM

Производство автотранспортных средств в Казахстане в 2019 году планируют увеличить на 87,5%, до 60 тыс. единиц. Об этом 15 июля заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Роман Скляр на расширенном заседании правительства, сообщает издание BNews.

По его словам, в 2020 году производство транспортных средств планируется увеличить до 100 тыс. единиц. Министр считает, что рост производство возможен за счет реализации программы льготного автокредитования и повышения спроса на внутреннем рынке.

Скляр добавил, что по итогам первой половины 2019 года производство транспортных средств выросло на 47%. Обрабатывающая промышленность в целом за этот период выросла на 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года производство транспортных средств, трейлеров и полуприцепов в республике составило 71,5 млрд тенге ($186 млн по курсу на 9 июля), что на 60,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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