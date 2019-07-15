Красногорск, , 09:32 — REGNUM

На подмосковном машиностроительном заводе «ЗиО-Подольск», входящем в госкорпорацию «Росатом», изготовили теплообменник для производства сжиженного природного газа (СПГ). На предприятии испаритель этана произведен впервые в России, и теперь он станет одним из ключевых аппаратов в работе СПГ-комплекса, строящегося на Ямале. Церемония отгрузки состоялась с участием представителей руководства нефтегазовой компании-заказчика и АО «Атомэнергомаш» (машиностроительный дивизион Росатома), куда входит «ЗиО-Подольск».

"Благодаря доверию заказчика и нашим компетенциям мы освоили это направление и уже завершаем производство первых российских теплообменных аппаратов, а также успешно прошли испытания и сдали заказчику первый отечественный СПГ-насос. Учитывая значимость импортозамещения в производстве СПГ для энергетической безопасности страны, мы намерены расширять номенклатуру и обеспечить дальнейшую локализацию широкой линейки оборудования для проектов крупнотоннажного производства СПГ, ледоколов на СПГ и танкеров-газовозов», — цитирует генерального директора АО «Атомэнергомаш» Андрея Никипелова «Новая газета».

Со своей стороны генеральный директор «ЗиО-Подольск» Анатолий Смирнов отметил, что аналогичного теплообменного оборудования (испарителей этана) в нашей стране еще никто не делал. По его словам, предприятие, производящее оборудование для АЭС, обеспечено атомными заказами на шесть лет вперед. Однако параллельно здесь делают ставку на диверсификацию и выпускают аппараты для тепловой энергетики и газонефтехимии, а также котлы для мусоросжигательных заводов.

Теплообменники и криогенные насосы, освоенные к производству на «ЗиО-Подольск», реализуют первую отечественную технологию среднетоннажного СПГ «Арктический каскад».

В рамках заказа завод изготавливает пять испарителей этана и одну емкость мгновенного испарения. Один из испарителей этана уже готов и 10 июля отправлен заказчику, в июле-августе будут сданы остальные аппараты. Их высота составляет порядка 15 м, диаметр — до 2,6 м, масса — от 61 до 86 т, внутренняя часть содержит 3800 теплообменных труб общей протяженностью более 60 км. Оборудование будет работать в температурных режимах от минус 150 градусов Цельсия. Указанная продукция необходима для запуска нового комплекса СПГ мощностью около 1 млн т в год.

Добавим, что все работы проводятся в рамках приоритетной государственной задачи по импортозамещению в сфере СПГ и в соответствии с утвержденной федеральным правительством «дорожной картой» по локализации критически важного оборудования.