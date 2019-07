Сеул, , 09:27 — REGNUM

Чистая прибыль зарубежных филиалов четырех крупнейших финансовых холдингов Южной Кореи за два года увеличилась на 60%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году чистая прибыль зарубежных предприятий таких финансовых холдингов, как Shinhan Financial Group, KB Financial Group, Woori Financial Group, Hana Financial Group, составила 490,9 млрд вон (~$416,34 млн), что на 64,3% больше по сравнению с 2016 годом.

В 2018 году чистая прибыль всех зарубежных отечественных банков достигла $983 млн.

Известно, что чистая прибыль зарубежных предприятий Shinhan Financial Group составила 236,1 млрд вон (~$200,24 млн), что на 105,4% больше по сравнению с 2016 годом. Прибыль Hana Financial Group за два года увеличилась на 32,7%, до 123,3 млрд вон (~$104,57 млн), Woori Financial Group — на 29,3%, до 108,2 млрд вон (~$91,76 млн), KB Financial Group — на 221%, до 23,2 млрд вон (~$19,67 млн).

Известно, что основные зарубежные филиалы четырех крупнейших холдингов Южной Кореи расположены в Азии.

Кроме того, филиалы компаний также расположены в Камбодже, Индонезии, Вьетнаме, Мьянме, Лаосе, Германии, Японии, Мексике, Сингапуре, Великобритании и США.