Нур-Султан, , 09:22 — REGNUM

Безработицу в Казахстане до 2025 года планируют снизить с 4,8% до 4,5%. Об этом заявил 15 июля министр труда и социальной защиты населения республики Бердибек Сапарбаев на расширенном заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

Министр ответил на вопрос президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об эффективности государственной программы трудоустройства. Сапарбаев отметил, что в рамках программы рабочими местами удалось обеспечить 1,5 млн человек.

По словам министра, программа трудоустройства «Енбек» («Труд»), несмотря на отдельные недостатки, делает большой вклад в открытие новых рабочих мест. При этом министр признал недостаточную эффективность механизмов реализации программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля председатель Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин раскритиковал программу по вопросам занятости населения. По его словам, за десять лет было выделено 964 млрд тенге ($2,51 млрд), но уровень безработицы не изменился.

Читайте ранее в этом сюжете: В парламенте Казахстана раскритиковали программы занятости населения