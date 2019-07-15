Москва, , 09:16 — REGNUM

Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о провале эксперимента по самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

«Мы предупреждали, что ничем хорошим эта новация не закончится. Успех тут возможен только при одном условии — доверии к правительству. А когда люди видят, что власть постоянно ищет поводы, чтобы их ободрать, они будут только глубже забираться в «тень», какими бы посулами их оттуда ни выманивали», — считает Миронов.

Он уверен, что самозанятые сами выйдут на свет с изменением политики.

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Парламентарий также обратил внимание на разницу в цифрах по числу самозанятых. Так, в начале мая глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сообщил, что в качестве самозанятых зарегистрировалось более 60 тыс. человек, а пару дней спустя первый вице-премьер Антон Силуанов назвал цифру в более 80 тыс. человек.

«Ничего себе разброс! Дальше — больше. Буквально на днях представитель Минэкономразвития отчитался уже о 322 тыс. Но учитывая, что подавляющее большинство самозанятых живет в Москве, это никак не вяжется с данными столичных властей, по которым за полгода на льготный режим перешло около 75 тысяч горожан. Откуда ж берутся эти циферки? И кому прикажете верить?» — указал Миронов.

Все это говорит о стремлении чиновников всячески скрыть плачевные результаты эксперимента, уверен депутат.

С 2019 года в РФ в качестве эксперимента действует особый налоговый режим для самозанятых граждан, которые работают без договора, начальника и подчинённых и получают от своей деятельности не более 2,4 млн рублей в год. Так, в течение 10 лет те из них, кто проживает и работает в Москве, Московской области, Татарии и Калужской области, должны зарегистрироваться в специальном приложении, разработанном Федеральной налоговой службой, и платить налог на профессиональный доход.

Депутаты Госдумы намерены изучить практику применения закона о налоговом эксперименте для самозанятых граждан. Конкурс на проведение соответствующего экспертно-аналитического исследования аппарат Госдумы разместил на сайте госзакупок.

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