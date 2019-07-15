Пермь, , 09:09 — REGNUM

В Пермском крае подведены итоги оценки рыночной стоимости имущества ОО ФК «Амкар». По данным, опубликованным в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, в опись попало более 1 тыс. объектов, общая цена которых составила 57 335 400 рублей. Оценку осуществляло ООО «Урало-Сибирский центр независимой экспертизы».

Самым дорогим объектом в списке стала билетно-пропускная система стоимостью в 25,7 млн рублей. Также в перечень включено футбольное поле (2 632 500 рублей), автомобили, автобус, раздевалки, мебель, компьютерная техника.

Основным претендентом на покупку этого имущества считается краевое учреждение «Центр спортивной подготовки», которое управляет бывшим стадионом «Амкара» — «Звезда», сообщает издание «Коммерсантъ».

Напомним, летом 2018 года из-за финансовых трудностей у футбольного клуба «Амкар» отозвали лицензию. Осенью 2018 года футбольный клуб «Амкар» признан банкротом, Арбитражный суд Прикамья ввел конкурсное управление.

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