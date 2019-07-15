Нур-Султан, , 09:07 — REGNUM

Железнодорожную линию в обход станции «Алма-Ата» планируют построить до конца 2022 года. Об этом 15 июля заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Роман Скляр на расширенном заседании правительства, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, железнодорожная линия протяженностью 74 км сократит время доставки грузов на двое суток. Строительства участка планируется начать в 2020 году, отметил министр. Он также рассказал о планах по обновлению пассажирского подвижного состава в Казахстане. В частности, в ближайшие три года планируется обновить 363 вагона.

Как сообщал ИА REGNUM, 16 января 2019 года в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алма-Аты сообщили, что в 2020 году в городе планируют начать строительство линии легкорельсового транспорта (ЛРТ). Скоростной ЛРТ-транспорт является альтернативой городскому автомобильному и электротранспорту.

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