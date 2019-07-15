Москва, , 09:04 — REGNUM

Россия может не менее, чем на 50% обеспечить страны Евросоюза филе минтая. Об этом сообщил официальный представитель Росрыболовства порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По данным ведомства, весь объем филе минтая в Германии, Франции, Польше и других странах ЕС — это поставки из других стран. Россия в перспективе может обеспечить Евросоюз минтаем по меньшей мере наполовину.

В 2018 году 82,5% от объема рыбного экспорта пришлось на мороженую рыбу, при этом доля минтая в экспортных поставках заняла 38,9%. За рубежом также закупают российскую сельдь (11,8%), лосося (9,4%) и треску (7,2%).

На государственном уровне решается задача по увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Ожидается, что наибольший вклад в развитие экспорта внесет программа «Новая тресковая индустрия», пояснили в Росрыболовстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред правительства РФ Алексей Гордеев заявил об увеличении в три раза за последние 20 лет общего объема продукции отечественной аквакультуры — с 24 млн тонн до 78 млн тонн. Ожидается, что к 2020 году показатель составит 315 тыс. тонн

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