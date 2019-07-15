Владивосток, , 09:03 — REGNUM

Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков за первое полугодие 2019 года добилась погашения долгов по зарплате перед моряками-дальневосточниками на сумму более $500 тыс. Больше всего проблем морякам доставило обанкротившееся приморское ООО «Находка-Портбункер», бросившее свои суда вместе с экипажами в Персидском заливе без еды, воды и лекарств, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Невыплата заработной платы морякам — причина 90% обращений в профсоюз за помощью. За 6 месяцев 2019 года инспекторы РПСМ пришли на выручку семи экипажам судов и отдельно 13 морякам.

Но больше всего хлопот доставила приморская компания «Находка-Портбункер», бросившая на произвол судьбы свои танкеры «Кристалл Ист», «Кристалл Норд» и «Каролина Винд» в ОАЭ. Люди остались в чужой стране без средств к существованию.

«Вместе с администрацией Приморского края мы смогли вытащить моряков из плена. После того как вернули людей на Родину, мы обратились в Следственное управление на транспорте и в Находкинскую городскую прокуратуру для взыскания долгов перед моряками. Было возбуждено уголовное дело, которое завершилось судом в Находке. В результате задолженность по зарплате перед моряками была погашена в полном объеме. Общая сумма составила $250 тыс.», — рассказал председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

Помимо возврата заработной платы, РПСМ тщательно проверяет, застрахованы ли экипажи судов, как того требует международное и российское законодательство. Из 46 проверенных инспекторами теплоходов на всех страховые документы были в полном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году приморская компания «Находка-Портбункер» бросила свои танкеры с находившимися на них людьми в Персидском заливе, в ОАЭ. У моряков не было ни денег, ни воды, ни еды, ни лекарств, ни топлива. Они даже не могли запустить кондиционеры и находились на рейде, в море, на раскаленных до адской температуры судах, на 50-градусной жаре. Только после вмешательства РПСМ и МИД РФ люди смогли вернуться домой.