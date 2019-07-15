Москва, , 08:38 — REGNUM

Россия осталась крупнейшим в мире экспортером пшеницы по итогам сельскохозяйственного года, который завершился 30 июня. РФ оставила позади США, Канаду и страны Евросоюза, сообщают эксперты отрасли.

Пьер Огюст Ренуар. Пшеничное поле. 1879

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее заявил, что в минувшем сезоне Россия поставила за рубеж 43,3 млн тонн зерна, включая 35,2 млн тонн пшеницы. Минсельхоз США в июле отчитался о сезонном экспорте, который составил 25,5 млн тонн. Евросоюз экспортировал 24 млн тонн, а Канада — 24,5 млн тонн пшеницы.

«Россия в очередной раз доказала свое лидерство, обогнав США, ЕС и Канаду», — сказал директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов РИА Новости.

Он уточнил, что на долю России приходится около 20% от общего объема продаваемой в мире пшеницы.

Как сообщало ИА REGNUM, российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил также, что урожай зерна в 2019 году не только покроет внутренние потребности, но и гарантирует стабильность рынка и рост зарубежных поставок

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