Инчхон, Южная Корея, , 08:32 — REGNUM

В первой половине 2019 года число людей, посетивших и воспользовавшихся услугами южнокорейского порта Инчхона, впервые в истории превысило отметку миллион человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Incheon Port Authority.

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года общее число международных и южнокорейских пассажиров составило 1 002 000 человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число международных пассажиров, в том числе и круизных пассажиров, увеличилось на 65,4%, до 545 тыс. человек.

А число людей, пользующихся прибрежными морскими перевозками увеличилось на 15,1%, до 467 тыс. человек.