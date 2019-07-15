Киев, , 08:22 — REGNUM

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о важности закачки компанией «Нафтогаз» газа в украинские хранилища. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина».

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

»Что важно: чтобы они («Нафтогаз») закачали 20 млрд куб. м по этой цене, тогда на следующий отопительный период не нужно будет увеличивать цену», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гройсман заявил, что газ не будет дорожать для населения осенью текущего года, так как «Нафтогаз» закачивает его по действующим ценам, которые «находятся в нижней точке» и не могут быть повышены.

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