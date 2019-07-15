Якутск, , 08:09 — REGNUM

Возродить перерабатывающую промышленность, ограничить наплыв трудовых мигрантов, и главное — прекратить распродажу госсобственности — свои «рецепты» оздоровления российской экономики озвучил корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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Для улучшения экономических показателей в РФ, по мнению Андрея Данилова, необходим ряд мер.

«Прежде всего, надо сделать акцент на перерабатывающей промышленности. Сейчас, по большей части продолжается добыча, переработка сырья хоть и развита, но не настолько, насколько бы хотелось», — считает политолог.

Проблема занятости населения остаётся основной. В частности, эксперт акцентирует внимание на обеспечении рабочими местами именно граждан России, призывая ввести ограничение на привлечение трудовых мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья.

Андрей Данилов «Необходим режим протекционизма по отношению к российским гражданам в получении работы в стратегических отраслях и в госкомпаниях».

И основное, на чём делает упор политолог, это прекращение распродажи государственной собственности, иллюстрируя примером компании АЛРОСА.

«Давно пора прекратить распродажу госсобственности и наоборот начать увеличивать её долю в секторе экономики. Например, компания АЛРОСА в Якутии, которую сегодня рвут на части — распродают её доли в акциях, как в республиканских, так и федеральных. Отмечу, АЛРОСА — уникальная компания, конкурирует с международной корпорацией Де Бирс, и добывает 95% алмазов в России, а в мире её доля по прибыли превышала объёмы того же Де Бирса», — отметил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, у АЛРОСА снижается доход от продажи алмазов. С начала года было продано алмазно-бриллиантовой продукции на $1 589 млн. Для сравнения, в январе-мае 2018 года этот показатель составлял $2 299 млн. Снизилась также стоимость драгоценных камней.