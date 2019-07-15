Москва, , 07:46 — REGNUM

Одна из инвестиционных компаний Бахрейна намерена вложить в инфраструктурные проекты в Крыму €500 млн, сообщают 15 июля «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина.

Отмечается, что речь идет в том числе о строительстве дорог и железнодорожных сооружений в Крыму. Бизнесмены уже подписали меморандум о сотрудничестве с РФ и готовы приступить к реализации проектов до конца 2019 года.

В ближайшее время в Москве пройдет встреча для обсуждения деталей, отметил Довин. Вместе с тем представители компании попросили не афишировать название фирмы из-за риска санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году инвесторы из Китая и Бахрейна интересовались инфраструктурными проектами, направленными на создание в Крыму сети полноценных яхтенных марин — специально оборудованных стоянок.

Читайте также: Инвесторы из Китая и Бахрейна проявили интерес к крымским маринам