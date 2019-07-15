Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:35 — REGNUM

Около тысячи предложений на общую сумму более 38 млрд рублей поступило от жителей Новокузнецка для формирования «Народного бюджета» города. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщил мэр муниципалитета Сергей Кузнецов.

«Сегодня последний день приёма предложений для формирования «Народного бюджета» Новокузнецка. Я очень благодарен всем, кто уже внёс свой вклад в эту совместную работу. За две недели поступила почти тысяча предложений, на общую сумму более 38 млрд рублей. Завтра экономический блок администрации города приступит к анализу ваших предложений, чтобы внести их на рассмотрение комитетов по основным направлениям», — написал Кузнецов на свой странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов предложил горожанам совместными усилиями сформировать расходную и доходную части бюджета муниципалитета на 2020 год. Кузнецов заявил, что чаяний и ожиданий горожан очень много, и теперь свои предложения и пожелания новокузнечане могут оставить на странице «Народного бюджета» в интернете, либо принять участие в районных встречах по сбору предложений.

С 1 августа по 1 сентября предложения будут выставлены на голосование на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк».

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