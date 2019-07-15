Пермь, , 07:34 — REGNUM

На территории Пермского края в девяти муниципальных образованиях появятся умные пешеходные переходы. Комплексы будут работать на солнечных батареях. Управление автомобильных дорог и транспорта Прикамья объявило аукцион на выполнение работ по созданию программно-аппаратного комплекса «Пешеходный переход» в рамках обустройства автомобильных дорог.

Начальная (максимальная) цена лота составляет почти 60 млн рублей. Аукцион назначен на 5 августа.

До 30 октября 2019 года исполнитель контракта должен обустроить 92 умных пешеходных перехода в Пермском, Осинском, Оханском, Нытвенском, Еловском, Чайковском, Добрянском, Усольском районах и в Березниках.

Согласно условиям техзадания, умные пешеходный переход будет включать в себя светодиодные знаки и светодиодные светильники, приводящиеся в действие от нажатия кнопки пешеходом. Комплекс оснастят системой радиочастотных приемопередатчиков, которые приводят в действие комплекс на противоположной стороне дороги по защищенному от помех радиоканалу. Также комплекс должен быть оборудован GSM‑ и GPS-модулем, который по специальному каналу передаёт информацию о режиме работы комплекса и сбоях, происходящих в результате внешнего механического воздействия (ДТП, вандализм и т.д.). Комплекс должен работать от автономного солнечного модуля (электростанции), а также должна быть предусмотрена возможность работы комплекса от питающей электросети 220 В.

Гарантия качества выполняемых работ составит два года с момента подписания актов о приемке выполненных работ. Подрядчик обязан устранять все выявленные заказчиком дефекты, возникшие в процессе выполнения работ и в течение гарантийного срока, за свой счет, в течение трех суток с момента получения задания от Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края.