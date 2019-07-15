Сеул, , 07:34 — REGNUM

В июне 2019 года иностранные инвесторы приобрели на рынке Южной Кореи акции компаний и облигации на сумму 244 млрд вон (~$206,94 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Известно, что больше всего инвестиций поступило из Сингапура — 1,26 трлн вон (~$1,06 млрд), из США — 273 млрд вон (~$231,5 млн), Гонконга — 256 млрд вон (~$217,12 млн), Австралии — 89 млрд вон (~$75,48 млн), Китая — 73 млрд вон (~$61,91 млн), Арабских Эмиратов — 71 млрд вон (~$60,21 млн).

С другой стороны, инвесторы Великобритании, напротив, распродали акции южнокорейских компаний на сумму 972 млрд вон (~$824,37 млн), Канады — 560 млрд вон (~$474,75 млн), Ирландии — 285 млрд вон (~$241,71 млн).

По данным ведомства, по состоянию на конец июня 2019 года доля иностранцев на внутреннем фондовом рынке составила 32,7%. Кроме того, иностранные инвесторы приобрели на рынке Южной Кореи облигации на общую сумму 12,5 трлн вон (~$10,6 млрд).

Известно, что иностранные инвесторы продолжают скупать южнокорейские облигации на протяжении четырех месяцев подряд с марта 2019 года.

Больше всего инвестиций в облигации поступило из стран Европы — 4,2 трлн вон (~$3,56 млрд), стран Азии — 1,7 трлн вон (~$1,44 млрд), стран Америки — 100 млрд вон (~$84,81 млн).