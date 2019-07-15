Берлин, , 06:50 — REGNUM

«Северный поток — 2» абсолютно необходим Германии, и ведущиеся против него протесты и санкции могут лишь увеличить стоимость строительства, но отменить газовый трубопровод его противники не в силах. Об этом заявил бывший министр ФРГ Рональд Пофалла, передает 14 июля Deutschlandfunk.

Учитывая то, что Германия планирует окончательно отказаться от угля к 2038 году, альтернативные источники энергии стране просто необходимы. В этом смысле «Северный поток — 2» является как экономически, так и экологически оправданным проектом, заявил немецкий политик.

Несмотря на имеющееся, в том числе из Брюсселя, противодействие прокладке газопровода, все эти меры смогут разве что повысить цену его строительства, но в итоге «Северному потоку — 2» они не помешают.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил о том, что США, в случае отмены «Северного потока 2», могут заработать миллиарды долларов на продаже сжиженного газа в Европу. По этой причине Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Брюссель и Германию в надежде отменить или хотя бы заморозить строительство трубопровода.

Напомним, Рональд Пофалла возглавлял канцелярию федерального канцлера Германии и был министром по особым поручениям в 2009—2013 годах.

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