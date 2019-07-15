Владивосток, , 06:38 — REGNUM

Вступило в силу постановление о частичной отмене наложения ареста на счета компаний, входящих в холдинг «Востокцемент», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе визита на предприятие «Спасскцемент», губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал трудовому коллективу о принятых решениях. Губернатор подчеркнул, что администрация Приморья прилагает все усилия, чтобы арест со счетов группы компаний «Востокцемент» был снят полностью, чтобы предприятие могло полноценно вести производственную деятельность, а также продолжить работу по модернизации производства.⠀

Дмитрием Медведевым, и проинформировал его об этой ситуации. Уже вышло поручение председателя правительства о том, что необходимо проработать вопрос о возможности разблокирования счетов».⠀ Олег Кожемяко «В прошлый вторник я общался с, и проинформировал его об этой ситуации. Уже вышло поручение председателя правительства о том, что необходимо проработать вопрос о возможности разблокирования счетов».⠀

Это решение Следственного комитета Российской Федерации стало ответом на обращение «Востокцемента», где сообщалось, что компания не только не сможет осуществлять какую-либо хозяйственную деятельность, но и выплачивать заработную плату, а также перечислять налоги. В постановлении отмечается, что в целях соблюдения конституционных прав работников, трудового и налогового законодательства Российской Федерации необходимо снять арест с банковских счетов в части выплат по заработной плате, налоговым платежам и обязательным платежам во внебюджетные фонды.

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Как сообщало ИА REGNUM, после ареста счетов компаний, входящих в холдинг «Востокцемент», на многих предприятиях сложилась ситуация, близкая к социальному взрыву, так как они являются градообразующими предприятиями и людям попросту больше негде работать в случае прекращения производственной деятельности предприятия. Ранее сообщалось, что арест счетов «Востокцемента» произведён по требованию Генпрокуратуры, обратившейся в суд с иском о взыскании с бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва 3,2 млрд рублей. Сам Пушкарёв арест счетов называет ничем иным, как попыткой захвата бизнеса.