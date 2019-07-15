Тюмень, , 07:11 — REGNUM

Семьям Тюменского района с невысоким доходом предлагается самозанятость. Им выплачивается единовременная адресная социальная помощь при защите индивидуального плана на территориальной межведомственной комиссии в администрации муниципального образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

На минувшей неделе комиссия одобрила планы четырёх семей по выходу на самозанятость. Семья из Нижнепышминского получит финансовую помощь на приобретение крупного рогатого скота и кормов, из посёлка Боровский — на покупку мелкого рогатого скота, кормов и строительных материалов, из села Успенского — получит деньги на корма для развития личного подсобного хозяйства, из Червишевского — заведёт индюшат, кроликов, им помогут с финансами на корма и стройматериалы для изготовления клеток.

Таким образом повышается доход семьи и в регионе увеличивается число самозанятых.

Как ранее сообщала уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, жители региона готовы работать как самозанятые, так как сейчас адекватная цена патента — 4% от реализации товаров и услуг, есть освобождение от уплаты подоходного налога, и требуется всего лишь 4% отчислений в фонд обязательного медицинского страхования.

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