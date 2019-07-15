15 июля 2019 | Время чтения 8 мин

ИА REGNUM представляет обзор наиболее значимых событий транспортно-транзитной отрасли России и приграничных стран с 8 по 14 июля.

Анна Мейзер, , 09:03 — REGNUM

«Меридиан» одобрили «сверху»

Российское правительство поддержало проект первой частной автомагистрали «Меридиан», которая должна будет соединить Западную Европу и Западный Китай. Как в начале недели сообщила газета «Ведомости», одобрение от премьер-министра Дмитрия Медведева проект получил в рамках совещания 24 июня.

По данным издания, глава правительства поручил Министерству транспорта и Минэкономразвития «консультировать инициатора проекта» — речь идет об организации под названием «Русская холдинговая компания». Ожидается, что содействие чиновников поможет в дальнейшем привлечь в проект инвесторов, в том числе из Китая.

На сегодняшний момент инициаторы проекта запрашивают от государства минимальный гарантированный доход в размере 35 млрд рублей в год. Таким образом планируется избежать «политических рисков», к примеру, закрытия государственных границ», рассказали изданию источники в правительстве. При этом, как уточняется, коммерческие риски государственная гарантия покрывать не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильная дорога «Меридиан» должна соединить Западную Европу и Китай. Её общая протяжённость составит 8445 км, длина российского отрезка — порядка 2 тыс. км. По территории Российской Федерации дорога пройдет через семь регионов — Оренбургскую, Саратовскую, Тамбовскую, Липецкую, Орловскую, Брянскую и Смоленскую области. В частности, протяжённость саратовского участка трассы, которая пересечет регион от Перелюбского до Турковского района, превысит 500 км.

По предварительным данным, стоимость проекта составит порядка 594 млрд рублей, однако, как ранее сообщил РБК председатель совета директоров «Русской холдинговой компании» Александр Рязанов, сумму можно уменьшить на 122 млрд рублей — до 472 млрд рублей, изменив маршрут. В «новой» схеме возможен отказ от строительства первого участка трассы — отрезка от границы с Казахстаном в Оренбургской области до пункта Сагарчин Самарской области — то есть начинать строительство дороги сразу со второго участка.

Мечтания о хабе

Севастопольский порт может стать зерновым хабом. Об этом заявил директор департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков, пишет «РЖД Партнер» со ссылкой на ТАСС. Предполагается, что в порту будет осуществляться хранение и отгрузка зерна на экспорт, в частности, на Ближний Восток.

По словам чиновника, за счет реализации проекта региону удастся увеличить экспорт российского зерна. Если за 2018 год через Севастополь было перевалено 210 тыс. тонн, то в первый год после реализации проекта показатель составит 1 млн тонн, прогнозирует Чумаков. «Во второй год (объемы перевалки составят — прим. ред.) 2,5 млн, потом от 3 млн тонн и далее до 5 млн тонн, до 10 млн тонн», — заявил он.

Дмитрий Чумаков также подчеркнул, что бухта, где, вероятно, будет осуществляться перевалка грузов, имеет достаточные глубины для приема крупнотоннажных судов. Более того, преимуществом Севастополя перед Новороссийском является отсутствие сильных ветров, рассказал чиновник.

На сегодняшний момент основная часть зерновых грузов идет через порт Новороссийск, крупнейший порт на территории России. За 2018 год в Новороссийске было перевалено 154,9 млн тонн грузов, что на 5,0% больше, чем годом ранее.

Также часть зерна следует через Балтийский регион — через Северо-Запад идет товар из Казахстана, а также продукции из регионов средней России.

Напомним, что в этом году в порту Уста-Луга в Ленобласти стартовало строительство комплекса компании «Новотранс», где планируется осуществлять перевалку зерна. Пропускная способность Lugaport по зерну должна будет составить 5−6 млн тонн. Как раз примерно такие объемы сегодня следуют через Прибалтику (3 млн тонн в Лиепае, 1,5 млн тонн в Риге и др).

Нефтеперекачивающая станция трубопровода «Дружба» Transneft.ru

Белоруссия хочет расплаты как можно скорее

C 1 августа 2019 года Белоруссия повышает тариф за транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом говорится в письме белорусского оператора нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» в адрес российской компании «Транснефть».

Согласно документу, со следующего месяца тарифы поднимутся на 21,7%. Таким образом Белоруссия намерена «возместить убытки», вызванные загрязнением нефти в нефтепроводе, случившимся в апреле этого года. По оценке белорусских специалистов, урон составил 1,5 млрд рос. рублей.

В компании «Транснефть» завили о неготовности согласовывать повышение тарифов на транзит нефти через нефтепровод «Дружба». Это связано с тем, что внеплановая индексация тарифов, по мнению компании, «преждевременная». Ранее в «Транснефти» посчитали, что у «Гомельтранснефть Дружбы» не было фактических выпадающих доходов.

Повышение в августе — уже третья в текущем году попытка Белоруссии изменить ситуацию с тарифами на услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам.

Как ранее писало ИА REGNUM, белорусский концерн «Белнефтехим» 19 апреля 2019 года заявил о резком ухудшении качества нефти, поставляемой из России по трубопроводу «Гомельтранснефть Дружба». В сырье была «в десятки раз» превышена норма содержания хлорорганики. Прокачка в Белоруссии была приостановлена, нефть из трубопровода перестали принимать на Украине, в Польше, Венгрии, Чехии, Словакии и Германии.

В Министерстве энергетики РФ подтвердили факт загрязнения. Оператор трубопровода — компания «Транснефть» — заявила, что загрязнение произошло в результате умышленных действий на участке Самара — Унеча. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору».

Выплачивать компенсации пострадавшим сторонам будет «Транснефть». Оценка ущерба будет проводиться до конца лета 2019 года.

Василий Маркович Latvia.mfa.gov.by

Белоруссия снова выбирает Прибалтику

Белоруссия заинтересована в транзите грузов через Латвию, несмотря на то, что Литва географически ближе. Об этом рассказал посол Белоруссии в Латвии Василий Маркович, пишет «Sputnik Латвия». Однако, по его словам, латвийцам необходимо быть активнее в данном вопросе и брать пример с коллег из Литвы.

«Я всегда говорю партнерам из Латвии: не сидите в кабинетах, ищите грузы, знакомьтесь с руководством предприятий, где могут быть перспективы. Грузопоток будет увеличиваться тогда, когда вы будете искать грузы», — заявил Василий Маркович. Как отметил дипломат, латвийские порты могут конкурировать с Литвой за счет «комплексных логистических предложений».

В текущем году Латвию посещает множество делегаций из Белоруссии — «вероятно, больше, чем за пять лет до этого». Речь идет как о чиновниках и представителях государственных компаний, так и о представителях других сфер. На рассмотрении находится сотрудничество с Белорусской калийной компанией, Белорусской нефтяной компанией, белорусско-китайским индустриальным парком «Великий камень» и другими.

Важно отметить, что при этом Белоруссия не рассматривает наравне с Прибалтикой транзит через Россию. Еще два года назад президент РФ Владимир Путин предложил обязать белорусские нефтеперерабатывающие заводы использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов. Российские железные дороги предложили 50-процентную скидку для Белоруссии, однако основные объемы грузов по-прежнему идут через Прибалтику. То есть обработанное на белорусских НПЗ сырье продолжает идти через порты Прибалтики, тем самым обогащая политических оппонентов как России, так и Белоруссии.

Морской торговый порт Усть-Луга Lgt.ru

Российские порты без грузов не остались

На этой неделе Ассоциация морских торговых портов отчиталась о результатах работы российских стивидоров за первое полугодие 2019 года. По данным АСОП, с января по июнь текущего года объемы перевалки грузов в морских портах России увеличились на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 409,0 млн тонн.

Наибольший рост отмечается по перевалке сжиженного природного газа — в 1,6 раза, сырой нефти — на 12,1%, а также угля — 10,8% и контейнеров — 6,5%. Отрицательную динамику показали зерно (-46,9%), лесные грузы (-6,6%) и нефтепродукты (-1,6%).

Традиционно активнее всех наращивают объемы перевалки стивидоры в портах Арктического бассейна — грузооборот увеличился на 25,1%, до 51,7 млн тонн. Как и в прежние месяцы выйти «в плюс» северным портам помогает сырье, добытое в арктической зоне.

В портах Балтики с начала года было перевалено 130,0 млн тонн грузов, что на 6,1% больше, чем годом ранее. Наибольший рост зафиксирован в Приморске (+11,5%) и Усть-Луге (10,6%).

На фоне возвращения нефти после ухода груза в прошлом году в морских портах Каспийского бассейна также отмечается рост — на 44,1%, до 3,5 млн тонн. В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот вырос на 6,8%, до 104,9 млн тонн.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна, наоборот, снизился — через порты прошло 118,9 млн тонн грузов, что на 10,8% меньше, чем годом ранее. Снижение показателей обусловлено уходом сухих грузов, в том числе зерна.