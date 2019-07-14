Нарьян-Мар, , 19:57 — REGNUM

ПАО «Газпром нефть» отправило с территории перевалочного комплекса в мурманском порту юбилейную партию своего экспортного сырья в Северо-Западную Европу.

Отгрузка с Новопортовского и Приразломного месторождений достигла на сегодня отметки в 30 миллионов тонн — отмечают в пресс-службе компании. Таким образом показатель экспорта арктической нефти сопоставим с суммарным объемом 750 тысяч автоцистерн от Владивостока до Калининграда.

«Успешный опыт круглогодичного вывоза нефти, добываемой в российской Арктике, позволяет нам наращивать экспорт. В 2019 году расширился список европейских переработчиков, покупающих сорта АRCO и Novy Port», — заявил замдиректора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

Экспортные поставки арктических марок нефти по итогам первого полугодия достигли 5,5 миллиона тонн. По словам г-на Чернера, этот показатель на 10 процентов выше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В Приразломном месторождении, расположенном в Печорском море, ведется активная добыча нефти сорта АRCO. В Новопортовском месторождении получают нефть марки Novy Port. На мировом рынке отмечается стабильно высокий спрос на оба вида сырья. Для их организации поставки потребителям, в «Газпром нефти» специально разработаналогистическая схема в которую входят платформа «Приразломная», новопортовский терминал «Ворота Арктики» (ЯНАО), танкерный флот ледового класса, а также собственные и привлеченные ледоколы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что «Газпром нефть» и австрийская компания OMV ведут переговоры по нефтяной разработке ачимовских залежей Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе.

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