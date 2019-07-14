Тула, , 15:03 — REGNUM

В министерстве финансов Тульской области второй раз за год уточнили бюджет, перераспределив средства. Также на этой неделе обсудили успехи региона в экспорте, сделали вывод, что бедных в регионе мало и обсудили снятие проклятия с тульского «Арсенала». Подробнее — в обзоре (8−14 июля 2019 года).

60 млрд рублей на соцсферу

В Тульской области пересчитали бюджет и решили, что на содержание социальной сферы выделят ещё больше средств. Такое поручение дал и губернатор региона Алексей Дюмин.

«Это второе уточнение бюджета области в текущем году. Нами учтены поручения губернатора правительству области и министерству финансов региона по финансовому укреплению отраслей социальной сферы, увеличению расходов, направленных на повышение качества предоставления бюджетных услуг населению, инфраструктурное развитие», — сказал замминистра финансов области Александр Климов.

Ведомство сообщило, что доходная часть региональной казны увеличится на 4,3% (79,9 млрд рублей). Расходы также «подскочили» — до 84,5 млрд рублей. Этот объем больше ранее запланированного на 3,9%. Дефицит в «кошельке» Тульской области ожидается в объеме 4,6 млрд рублей. Финансировать его будут кредитные организации, остатки средств на начало года и иные.

Замминистра финансов Климов объяснил, что увеличение бюджета в большей степени связано с межбюджетными трансферами на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — это 150 млн рублей. На создание комфортной городской среды с малых городах и исторических поселениях будет направлено 114 млн, на повышение производительности труда, на которой сделала акцент и президент РФ Владимир Путин, — 95 млн рублей. Кроме того, дополнительно в бюджет поступит 665 млн рублей от госкорпорации фонда реформирования ЖКХ.

В региональном министерстве финансов подчеркнули, что наибольшая доля расходов будет направлена в социально-культурную сферу. Для образования, культуры, кинематографии, физкультуры и спорта, здравоохранения, соцполитики предусмотрено 68,9% расходов от общего объема — 58,3 млрд рублей.

«Основополагающими остаются расходы на мероприятия 31 государственной программы Тульской области, включенных в их состав региональных приоритетных проектов и региональных программ, направленных на достижение целей и задач национальных проектов», — пояснил Климов.

Расходы на образование, здравоохранение и строительство Тульская область увеличила. Больше всего на здравоохранение — 384,1 млн рублей. Деньги пойдут на закупку лекарств для льготников и оборудования для поликлиник и больниц. В отрасли образования расходы увеличатся на 191,1 млн рублей. Из них 124 млн рублей потратят на укрепление материально-технической базы государственных образовательных учреждений, а 24 млн рублей — муниципальных. На 220 млн рублей увеличатся расходы в сфере строительства, в том числе на расселение аварийного жилья, выявленного в ходе мониторинга.

Увеличить расходы регион планирует за счет собственных средств бюджета в объеме 1,9 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей направят на финансирование госпрограмм Тульской области.

Что экспортирует Тульская область

Тульскую область признали одной из лучших в Центральном федеральном округе по экспорту товаров. Общий объем превысил $705 млн. Регион вошел в топ-5, уступив в рейтинге Москве, Московской области, Липецку и Белгороду. Тульской области удалось отправить 88% своей продукции в страны дальнего зарубежья.

В областном правительстве уточнили, что на первом месте по экспорту находится химическая продукция предприятий Тульской области. В числе экспортируемой продукции — минеральные удобрения, спирты и другие соединения на сумму $300,5 млн. Это второй показатель после Москвы в масштабах все страны.

Вторую строчку в структуре тульского экспорта занимают черные металлы чугун, сталь и их сплавы. На их долю приходится $198,6 млн. Далее следует сельскохозяйственная продукция ($70,1 млн). В основном иностранные покупатели предпочитают приобретать тульское растительное масло, маргарины, спреды, зерно, слабоалкогольные и другие напитки.

«Общий показатель по импорту иностранной продукции — $257,9 млн, или 111,9% к данным за тот же период 2018 года. Шестое место в федеральном округе. Три четверти объемов закупок (74,5%) — у производителей из стран дальнего зарубежья. По балансу экспортно-импортных операций Тульская область вошла в перечень четырех регионов ЦФО с положительным результатом. Сальдо положительное и составило $447,5 млн в пользу экспорта. Впереди — Москва, а также Московская и Белгородская области», — сообщили в тульском кабмине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Тульская область поддерживает экспортеров в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», а в ближайшее время планирует выйти в лидеры по продаже сельскохозяйственной продукции за рубежом.

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«Доходный» рейтинг регионов

Исследователи РИА «Новости» подсчитали доходы населения российских регионов за 2018 год и пришли к выводу, что менее 1% жителей Тульской области находятся за чертой бедности: они зарабатывают меньше половины прожиточного минимума региона (он равен 4957 рублей).

Согласно рейтингу, 9,7% находятся за чертой бедности и зарабатывают меньше областного прожиточного минимума (9915 рублей). При этом отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в минувшем году составило 1,54. На этом же уровне находятся Астраханская, Калужская области и Башкирия.

Бетонная стройка попадет в число лучших

Новый скейтпарк планируют открыть в Туле 1 августа. Спортивный бетонный объект возводят по поручению губернатора Алексея Дюмина и разработкам известного скейтбордиста Александра Винокурова.

«Будущий скейтпарк будет самым крупным бетонным скейтпарком не только в городе, но и в регионе. Этот уникальный объект разработан для того, чтобы молодежь города и области могла полноценно тренироваться, повышать уровень своего катания и обучаться новым трюкам», — отметил первый замглавы тульской администрации Владислав Галкин.

Здесь оборудуют разноуровневые перила, плаза, мэнуал-бокс, кинковые перила, бэнки, квотеры и даже боул (имитация бассейна). По словам главного инженера подрядчика Максима Зинорова, бетонный скейтпарк в ближайшем будущем войдет в тройку лучших в ЦФО.

Новости с полей

В начале недели тульский профессиональный клуб «Арсенал» отправил главного тренера дублеров Вадима Гаранина на повышение. Специалист в минувшем сезоне со своими подопечными остановился в шаге от призового места. Наставник дублирующего состава «оружейников» перешел трудиться в структуру Российского футбольного Союза, где возглавит сборную страны (U14).

А основной состав, как говорят болельщики, снял проклятие первого тура Российской премьер-лиги. «Арсенал» принимал на домашнем поле московское «Динамо» и сыграл вничью — 1:1. Первый гол забил полузащитник сине-белых Мигел Кардозу, но тульские футболисты смогли отыграться под занавес встречи. На 84-й минуте мяч в сетку ворот соперников отправил Гиа Григалава.

«Поздравляю наших футболистов с началом сезона и первыми набранными очками! Впереди еще много игр, желаю сохранить боевой настрой и командный дух на протяжении всего чемпионата!», — сказал тульский губернатор Алексей Дюмин, который следит за взлетами и падениями команды.

На первую игру «Арсенала» пригласили 25 ребят из кимовского футбольного клуба «Возрождение». Они, как и другие болельщики тульского коллектива, увидели обновленное поле стадиона, которое 25 июля примет первый матч Лиги Европы. Стартуют подопечные Игоря Черевченко в зоне еврокубков со второго квалификационного раунда.

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