Тула, 14 июля 2019, 15:03 — REGNUM
В министерстве финансов Тульской области второй раз за год уточнили бюджет, перераспределив средства. Также на этой неделе обсудили успехи региона в экспорте, сделали вывод, что бедных в регионе мало и обсудили снятие проклятия с тульского «Арсенала». Подробнее — в обзоре (8−14 июля 2019 года).
60 млрд рублей на соцсферу
В Тульской области пересчитали бюджет и решили, что на содержание социальной сферы выделят ещё больше средств. Такое поручение дал и губернатор региона Алексей Дюмин.
Ведомство сообщило, что доходная часть региональной казны увеличится на 4,3% (79,9 млрд рублей). Расходы также «подскочили» — до 84,5 млрд рублей. Этот объем больше ранее запланированного на 3,9%. Дефицит в «кошельке» Тульской области ожидается в объеме 4,6 млрд рублей. Финансировать его будут кредитные организации, остатки средств на начало года и иные.
Замминистра финансов Климов объяснил, что увеличение бюджета в большей степени связано с межбюджетными трансферами на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — это 150 млн рублей. На создание комфортной городской среды с малых городах и исторических поселениях будет направлено 114 млн, на повышение производительности труда, на которой сделала акцент и президент РФ Владимир Путин, — 95 млн рублей. Кроме того, дополнительно в бюджет поступит 665 млн рублей от госкорпорации фонда реформирования ЖКХ.
В региональном министерстве финансов подчеркнули, что наибольшая доля расходов будет направлена в социально-культурную сферу. Для образования, культуры, кинематографии, физкультуры и спорта, здравоохранения, соцполитики предусмотрено 68,9% расходов от общего объема — 58,3 млрд рублей.
Расходы на образование, здравоохранение и строительство Тульская область увеличила. Больше всего на здравоохранение — 384,1 млн рублей. Деньги пойдут на закупку лекарств для льготников и оборудования для поликлиник и больниц. В отрасли образования расходы увеличатся на 191,1 млн рублей. Из них 124 млн рублей потратят на укрепление материально-технической базы государственных образовательных учреждений, а 24 млн рублей — муниципальных. На 220 млн рублей увеличатся расходы в сфере строительства, в том числе на расселение аварийного жилья, выявленного в ходе мониторинга.
Увеличить расходы регион планирует за счет собственных средств бюджета в объеме 1,9 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей направят на финансирование госпрограмм Тульской области.
Что экспортирует Тульская область
Тульскую область признали одной из лучших в Центральном федеральном округе по экспорту товаров. Общий объем превысил $705 млн. Регион вошел в топ-5, уступив в рейтинге Москве, Московской области, Липецку и Белгороду. Тульской области удалось отправить 88% своей продукции в страны дальнего зарубежья.
В областном правительстве уточнили, что на первом месте по экспорту находится химическая продукция предприятий Тульской области. В числе экспортируемой продукции — минеральные удобрения, спирты и другие соединения на сумму $300,5 млн. Это второй показатель после Москвы в масштабах все страны.
Вторую строчку в структуре тульского экспорта занимают черные металлы чугун, сталь и их сплавы. На их долю приходится $198,6 млн. Далее следует сельскохозяйственная продукция ($70,1 млн). В основном иностранные покупатели предпочитают приобретать тульское растительное масло, маргарины, спреды, зерно, слабоалкогольные и другие напитки.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Тульская область поддерживает экспортеров в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», а в ближайшее время планирует выйти в лидеры по продаже сельскохозяйственной продукции за рубежом.
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«Доходный» рейтинг регионов
Исследователи РИА «Новости» подсчитали доходы населения российских регионов за 2018 год и пришли к выводу, что менее 1% жителей Тульской области находятся за чертой бедности: они зарабатывают меньше половины прожиточного минимума региона (он равен 4957 рублей).
Согласно рейтингу, 9,7% находятся за чертой бедности и зарабатывают меньше областного прожиточного минимума (9915 рублей). При этом отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в минувшем году составило 1,54. На этом же уровне находятся Астраханская, Калужская области и Башкирия.
Бетонная стройка попадет в число лучших
Новый скейтпарк планируют открыть в Туле 1 августа. Спортивный бетонный объект возводят по поручению губернатора Алексея Дюмина и разработкам известного скейтбордиста Александра Винокурова.
Здесь оборудуют разноуровневые перила, плаза, мэнуал-бокс, кинковые перила, бэнки, квотеры и даже боул (имитация бассейна). По словам главного инженера подрядчика Максима Зинорова, бетонный скейтпарк в ближайшем будущем войдет в тройку лучших в ЦФО.
Новости с полей
В начале недели тульский профессиональный клуб «Арсенал» отправил главного тренера дублеров Вадима Гаранина на повышение. Специалист в минувшем сезоне со своими подопечными остановился в шаге от призового места. Наставник дублирующего состава «оружейников» перешел трудиться в структуру Российского футбольного Союза, где возглавит сборную страны (U14).
А основной состав, как говорят болельщики, снял проклятие первого тура Российской премьер-лиги. «Арсенал» принимал на домашнем поле московское «Динамо» и сыграл вничью — 1:1. Первый гол забил полузащитник сине-белых Мигел Кардозу, но тульские футболисты смогли отыграться под занавес встречи. На 84-й минуте мяч в сетку ворот соперников отправил Гиа Григалава.
На первую игру «Арсенала» пригласили 25 ребят из кимовского футбольного клуба «Возрождение». Они, как и другие болельщики тульского коллектива, увидели обновленное поле стадиона, которое 25 июля примет первый матч Лиги Европы. Стартуют подопечные Игоря Черевченко в зоне еврокубков со второго квалификационного раунда.
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