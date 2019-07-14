Салехард, , 12:19 — REGNUM

Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа за первые шесть месяцев 2019 года исполнен с профицитом в 46 млрд рублей. Об этом сообщила директор регионального департамента финансов Альбина Свинцова.

Объём поступивших доходов в консолидированный бюджет ЯНАО составил 140 млрд рублей, или 65% годового плана. Это на 34% выше аналогичного показателя 2018 года. По расходам консолидированный бюджет ЯНАО исполнен на 94 млрд рублей, или 41% годового плана.

Альбина Свинцова пояснила, что наибольший удельный вес, 53% в структуре доходов региона, занимает налог на прибыль организаций, поступления по которому за первые шесть месяцев текущего года составили 68 млрд рублей. Это выше показателя 2018 года на 97%. Налог на имущество организаций составил 28% доходов, или 36 млрд рублей. Налог на доходы физических лиц составил 15%, или 19 млрд рублей.

Значительную часть бюджетных расходов в январе-июне в ЯНАО была направлена на жилищно-коммунальное хозяйство, отметила Свинцова.

По состоянию на 1 июля 2019 года размер госдолга Ямала снизился, составив 16,6 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на бюджет ЯНАО составляет 8% от объёма собственных доходов, находясь на экономически безопасном уровне.

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