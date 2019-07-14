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Физические упражнения российским космонавтам лучше выполнять не рядом со столом и каютами для сна, а в отдельном специальном модуле, как у их американских коллег, заявила заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем РАН Евгения Ярманова, передает 14 июля РИА Новости.

МКС

По словам эксперта, у американских исследователей на борту МКС есть специальный модуль, предназначенный исключительно для физических тренировок, в то время как в российском модуле находятся и каюты для сна, и туалет, и обеденный стол, и центральный стол управления. Среди всего этого присутствуют и тренажеры: бегущая дорожка, велотренажер, силовой нагружатель и эспандеры.

«Стол расположен неудобно, потому что постоянно упираешься в него. Представьте себя на месте космонавта: если вас что-то будет напрягать, то, конечно, будете опасаться бежать в полную силу», — заявила Ярманова.

Напомним, Институт медико-биологических проблем РАН был основан в 1963 году и является ведущей организацией в области космической биологии и медицины. Институт проводит работы по обеспечению медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения здоровья экипажей космических кораблей и космических станций.