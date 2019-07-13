Ташкент, , 22:57 — REGNUM

В 2018 году фермерам поставлено 11,5 тысячи единиц техники, осуществлен экспорт сельхозтехники на 10 миллионов долларов, а в первой половине этого года — на 15 миллионов долларов, говорилось на совещании по вопросам сельхозмашиностроения под председательством президента Шавката Мирзиёева.

«Однако это намного ниже имеющегося потенциала и спроса. Сегодня сельское хозяйство нуждается в более чем 11 тысяч единицах техники, в том числе 4 тысячах тракторах, 500 комбайнах и свыше 5 тысяч подвесно-прицепной технике ежегодно», говорилось на совещании.

Кроме того, этот спрос еще более возрастет с учетом планируемой рекультивации 263 тысяч гектаров земель до 2022 года и еще более 1 миллиона гектаров до 2025 года.

«Сегодня 46 процентов оборудования превысило положенный срок эксплуатации или изношено, а находящееся в распоряжении фермеров 97 процентов техники предназначено для хлопководства и зерноводства», отмечалось в ходе мероприятия.

Президент Узбекистана указал на то, что с 1 октября нынешнего года сферу ожидает отмена налоговых льгот, что требует от профильных предприятий более активной работы.

Отмечалось, что первостепенными задачами предприятий отрасли являются производство востребованной на рынке техники, снижение ее себестоимости и углубление локализации.

«Указано на наличие возможностей для доведения с 32 до 56 процентов уровня локализации таких основных узлов, как кабины, системы управления, колеса, коробка передач, подвесные системы, и снижения себестоимости до 30 процентов, а также сокращения годового импорта на 20 миллионов долларов за счет кооперации между отечественными предприятиями», отмечалось на совещании.

«Нам нужна конкурентоспособная техника, нужна добавленная стоимость. Предприятия системы должны обеспечивать работой тысячи человек. Кто сегодня способен достичь поставленных целей? Специалист. За счет чего это будет достигнуто? За счет ума, знаний, труда», подчеркнул Мирзиёев.