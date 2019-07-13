Пекин, , 15:27 — REGNUM

Ведущий китайский производитель электромобилей дочерняя компания BAIC BJEV Co. отзовет 1389 автомобилей с рынка Поднебесной, сообщает агентство Синьхуа.

Отзыв начинается с 13 июля и коснется 1389 автомобилей модели Weiwang 407EV, которые были произведены в период с 11 июня по 30 ноября 2018 года, сообщили в Государственной администрации КНР рыночного регулирования.

Ячейки аккумуляторных батарей на данных автомобилях могут перегреваться и даже приводить возгораниям в ряде случаев. Автопроизводитель заменит бесплатно неисправные детали.

Отметим, что власти Китая распорядились всем автопроизводителям провести проверки их электромобилей в июне текущего года после того, как несколько электромобилей американской компании Tesla Inc. и китайской Nio Inc. самовозгорелись.

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