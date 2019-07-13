Москва, , 15:23 — REGNUM

Правительство Российской Федерации утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Соответствующий календарь на 2020 год был опубликован на официальной странице правительства России в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении сказано, что выходные дни 4 и 5 января (это будут субботу и воскресенье), которые совпадают с праздничными нерабочими днями, переносятся на 4 и 5 мая.

Получается, что граждан России ждут каникулы в январе и мае, а также длинные выходные в феврале, марте и июне.

Итак, новогодние каникулы в 2020 году будут длится с 1 по 8 января.

С 22 по 24 февраля будут праздники и выходные по случаю Дня защитника Отечества.

С 7 по 9 марта — Международный женский день.

С 1 по 5 мая — День весны и труда.

С 9 по 11 мая — День Победы.

С 12 по 14 июня — День России.

4 ноября — День народного единства.